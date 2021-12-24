Співачка і актриса Анна Трінчер, яка записала спільну пісню з Jerry Heil "Екса в гівевей" на семпл композиції Ірини Білик" мені не шкода", розповіла про синдром, який її турбує.

Як пише Politeka.net, Анна Трінчер нещодавно з Jerry Heil записали спільну пісню "Екса в гівевей", де використовували семпл з пісні Ірини Білик"мені не шкода". Також співачка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фоловерами найцікавішим.

На новому сторіс Анна показала себе і розповіла про синдром, який її турбує.

"Я зіткнулася з синдромом відкладеного життя... Ці ідеальні образи в голові не дають можливості мені спокійно жити і реалізовувати свій потенціал", - написала Трінчер.

Варто відзначити, що синдром відкладеного життя, це група сценаріїв, які полягають в тому, що живе в такому сценарії людина впевнена і вважає, що він поки не живе справжнім життям, а тільки готуватися до неї. А поточне життя людина вважає незначною.

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