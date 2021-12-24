Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій молдавському мачо Дану Балану, опублікували кумедне архівне відео, в якому співак дає інтерв'ю. Примітно, на кадрах артист ще зовсім молодий, більш худорлявий і з іншою зачіскою. Однак, виглядає він все також спокусливо і артистично, як і зараз.
Судячи з сюжету ролика, Дан розповів про свій перший досвід у ролі члена журі. Схоже, це інтерв'ю записувалося напередодні нового року, тому що говорить приємні побажання.
Це відео, яке явно було знято задовго до участі Балана в українському " Голосі країни "і знайомства з Тіною Кароль, викликало цікаву реакцію в однієї з користувачок:" Ух ти, архівчик! Який він тут худенький! Зате зараз який красень!".
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Нагадавши, "Чарівний такий": Дан Балан, який більше не в "Голосі країни", тепер роз'їжджає по корпоративах.
Як повідомляла Politeka, "Напідпитку": як Дан Балан, який мріяв пізнати Україну, домігся бажаного.
Також Politeka піала, що Подорослішав Дана Балана порівняли з тим, яким він був у розпал "роману" з Кароль: "згас внутрішній вогонь".