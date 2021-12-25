Відома українська телеведуча Ольга Фреймут в стильному образі несподівано заговорила про байдужість - в мережі стали обговорювати фразу зірки, і робили компліменти її зовнішності.

Ольга Фреймут вже кілька років перебуває у шлюбі з гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотком, передає Politeka.net. Пара виховує двох спільних дітей - Валерія (2016 року народження) і Євдокію (2017-го), а також старшу дочку ведучої від першого шлюбу Злату Мітчелл (2006-го).

Зірка присвячує час сім'ї, роботі і соцмережам. У новому пості Instagram Ольга Фреймут несподівано поміркувала про байдужість.

"Байдужість іноді страшніше зради або насильства. Це той же злочин, але без доказів", - написала зірка, яка з'явилася в стильному образі - в сукні постільних тонів.

За дев'ять годин публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Байдужі - це нормальний і природний стан рівноваги. За яким правом претендувати на увагу інших?", "А чи порівняти байдужість і недовіру?", "Іноді люди байдужі, тому що не знають, як допомогти, щоб не нашкодити", "😢 як же це правдиво і жахливо і боляче відчувати на собі", "дуже красива", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що 15-річна дочка Фреймут, яка виїхала з України, показала непристойний жест

Як повідомляла Politeka, Ольга Фреймут вразила виглядом в оригінальній сукні