Як пише Politeka.net, зірка поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. На них Мейхер позувала в цікавому вбранні.
На співачці була ефектна шовкова сукня довжиною до самої підлоги. Наряд був незвичайного крою з широкими рукавами і відкритими плечима. Сіра тканина з бронзовими акцентами також виглядала дуже оригінально.
Однак, головною прикрасою вбрання стало ефектне боа з натурального пір'я бронзового відтінку. У поєднанні з рудими туфлями на дуже високих підборах воно робило образ Мейхер дуже жіночним.
На знімках Мейхер куталася в боа з пустотливою посмішкою на обличчі.
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Варто відзначити, що співачка випускає власну лінію одягу, яку активно просуває в соцмережах. Найчастіше моделлю для нарядів виступає вона сама. Наряди часто виглядають повітряними і жіночними, і мало нагадують епатажні костюми в стилі жінки-вамп, в яких часто виступала на сцені Мейхер.
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