Популярна українська співачка і колишня солістка культової групи ВІА Гра Надія Мейхер розпливлася в усмішці, примірявши незвичайну сукню з власної лінії одягу.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. На них Мейхер позувала в цікавому вбранні.

На співачці була ефектна шовкова сукня довжиною до самої підлоги. Наряд був незвичайного крою з широкими рукавами і відкритими плечима. Сіра тканина з бронзовими акцентами також виглядала дуже оригінально.

Однак, головною прикрасою вбрання стало ефектне боа з натурального пір'я бронзового відтінку. У поєднанні з рудими туфлями на дуже високих підборах воно робило образ Мейхер дуже жіночним.

На знімках Мейхер куталася в боа з пустотливою посмішкою на обличчі.

Варто відзначити, що співачка випускає власну лінію одягу, яку активно просуває в соцмережах. Найчастіше моделлю для нарядів виступає вона сама. Наряди часто виглядають повітряними і жіночними, і мало нагадують епатажні костюми в стилі жінки-вамп, в яких часто виступала на сцені Мейхер.

Нагадаємо, екс-ВІА Гра Мейхер полонила моложавим виглядом, показавши обличчя зблизька.

Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Надя Мейхер влаштувала витівки в сукні без бретелей.

Також Politeka писала, що екс-ВІА Гра Мейхер хвалилася формами в напівпрозорому костюмі.