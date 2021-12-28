Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Дану Балану, опублікували відео, на яких показали, як артист запалював на вечірці. У коментарях з'ясувалося, що Молдавський мачо розважав публіку на корпоративі в Києві

У роликах можна побачити, що на сцені Дан викладався на повну, він виконав свої найвідоміші хіти, заграючи з публікою. На сцену Виконавець вийшов у стильному вбранні - на ньому темні джинси, біла футболка з чорною сорочкою і чорний шкіряний піджак.

У підписі до відео написали: "Вчора у Дана знову був корпоратив". Шанувальники тут же почали обговорювати нові відео з Баланом, деякі відзначили, що у нього змінилася зовнішність: "Кайф", "Яка ж сліпуча посмішка у Дана була, а зараз з вінірами ще сліпучіше стала", "А де це було? В Києві?", "Вчора в Києві", "Яка енергетика! Скільки треба мощі, щоб так танцювати!", "Господи, Данчик, який він худий і виснажений! Треба відпочивати, терміново на канікули!", "Дан покращав", "Який же він".

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