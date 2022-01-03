Відома співачка Слава Камінська після розпаду "НеАнгелів" вразила кадрам в розкішному образі і розповіла, як зустріла Новий рік.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Слава Камінська, яка після 15 років роботи в групі "НеАнгели" почала сольну кар'єру, поділилася в своєму Instagram яскравими кадрами в розкішному образі і розповіла про новорічну ніч.

На нових знімках Слава відображена під час виступу і в закуліссі концерту. Перед камерою вона з'явилася в шикарному образі - на ній стильний золотистий костюм з білим корсетом, який підкреслив ідеальну фігуру. Розкішне руде волосся красуні розпущене і м'якими локонами спадають на плечі, а на її обличчі яскравий макіяж з червоною помадою.

У підписі до фотографій Камінська написала: "Новорічна ніч. Вперше сольно, але не одна! Величезне спасибі за мій святковий лук. Дякую за цей вечір і весь насичений рік моїй команді!". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото зірки, відзначаючи, що після розпаду групи і скандалів з колишньою колегою Вікторією Смеюхой, Слава виглядає просто приголомшливо.

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