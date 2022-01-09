Як пише Politeka.net, 16-річний Муаяд Абдельрахім переміг на шоу "Співають всі", де головною суддею була Наталія Могилевська. Тепер хлопець відомий і за ним стежать 10 тисяч українців в соціальній мережі Instagram. Там він підігріває інтерес до своєї творчості, а також розповідає про особисте.
На нових сторіс Муаяд вирішив поговорити з фанатами.
"Сюди питання", - запропонував ставити запитання українцям артист.
"Який типаж дівчаток тобі подобається?",- написав хтось із фанатів.
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"Я вважаю, що найголовніше, що має бути в дівчині. Перше, це почуття гумору, друге-це щоб вона була мила, і третє - щоб вона була позитивною і доброю", - сказав Муаяд у відео.
"У 3 пункті 2 підпункту", - додав підпис на відео переможець"Співають всі".
Після цього Муаяд похвалився тим, як віджимається від підлоги. Як виявилося, це він програв бажання, коли грав в UNO.
Нагадаємо, 16-річний переможець "Співають всі" вирішив показати своїх молодих батьків
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