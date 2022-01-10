Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Слава Камінська, яка разом з Вікторією Смеюхою 15 років працювала в групі "НеАнгели", в тепер будує сольну кар'єру, часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму профілі в Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережі дивний кадр, на якому постала в дивовижному образі.

Як видно, Слава зображена, сидячи на снігу посеред вулиці, вона позує фотографу, весело регочучи. Перед камерою співачка з'явилася в пишній білій сукні хитромудрого фасону, яке підкреслило її струнку фігуру і витончені плечі. Волосся красуні зібрані в акуратну зачіску і прикрашені білим обідком, а на її обличчі яскравий макіяж з червоною помадою.

У підписі до публікації Камінська написала: "До весілля заживе". А шанувальник тут же почали коментувати знімок зірки, засинаючи її компліментами і жартами: "Красуня", "Красиве фото", "Красуня", "Обожнюю вас за ваш гумор", "Дуже красивий рот", "Красива", "У мене так багато цікавих версій, і жодну не можна писати в коментах", "Шикарна", "Снігова королева", "Супер", "Вогонь".

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" засвітила обійми з Лорак, сколихнувши українців: "Ви можете...".

Як повідомляла Politeka, Камінська після розпаду "НеАнгелів" і скандалу зі Сміюхою здивувала кадрами: "Вперше сольно, але не одна".

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