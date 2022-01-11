Колишня учасниця шоу "Холостяк-10" Анна Неплях, яка увійшла в ТОП-16 на конкурсі "Міс Всесвіт", показала, як розслабляється за кордоном.

"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях вирушила в Тулум (Мексика), пише Politeka.net. Модель вирішила похвалитися відпочинком, опублікувавши сміливе відео в купальнику.

На кадрах дівчина лежала на животі, знявши верхню частину купальника, засмагала і читала книгу.

"А засмагати добре😌", - написала Анна Неплях.

За кілька годин публікація зібрала понад 15 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Як красиво😍", " а де корона ?😂 ", "Чудесного відпочинку️️", " коротше зрозуміло все)", " по-кайфовому😍 😂 🔥", " як в кіно🍿 🎥", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Анна Неплях брала участь у зйомках шоу "Холостяк-10", яке покинула після сьомого випуску. За словами моделі, їй неодноразово пропонували піти на проєкт, проте вона довго відмовлялася, до того ж вона зустрічалася тоді з іншим. Однак після відносин тривалістю п'ять років модель таки прийняла пропозицію продюсерів.

За її словами, вона була щирою з героєм Максом Михайлюком, однак той це не оцінив.

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