"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях вирушила в Тулум (Мексика), пише Politeka.net. Модель вирішила похвалитися відпочинком, опублікувавши сміливе відео в купальнику.
На кадрах дівчина лежала на животі, знявши верхню частину купальника, засмагала і читала книгу.
"А засмагати добре😌", - написала Анна Неплях.
За кілька годин публікація зібрала понад 15 тисяч переглядів і багато коментарів.
"Як красиво😍", " а де корона ?😂 ", "Чудесного відпочинку️️", " коротше зрозуміло все)", " по-кайфовому😍 😂 🔥", " як в кіно🍿 🎥", - написали користувачі мережі.
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Зазначимо, Анна Неплях брала участь у зйомках шоу "Холостяк-10", яке покинула після сьомого випуску. За словами моделі, їй неодноразово пропонували піти на проєкт, проте вона довго відмовлялася, до того ж вона зустрічалася тоді з іншим. Однак після відносин тривалістю п'ять років модель таки прийняла пропозицію продюсерів.
За її словами, вона була щирою з героєм Максом Михайлюком, однак той це не оцінив.
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