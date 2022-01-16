Так, 32-річна Христина Решетник опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала біля входу в модний китайський ресторан у Києві, передає Politeka.net.

Дружина Решетника позувала в червоному піджаку й класичних чорних брюках зі стрілками, доповнивши образ гостроносими туфельками. Дівчина розпустила волосся і поклала руку на пояс, зачарувавши сліпучою посмішкою.

"П'ятниця 🥳💃🏻 Вгадайте, чий день народження святкуємо сьогодні?",- запитала вона в своїх підписників.

Користувачі кинулися обговорювати фото. Були названі імена судді кулінарного шоу "МайстерШеф" Ектора Хіменеса-Браво та дружини "Холостяка-10" Макса Михайлюка Даші Хлистун - у них обох день народження 14 січня.

"Ось і красуня ж... завжди з посмішкою. 😍🔥"

"Красунечка🔥"

"Ектора, з днем народження👏"

"Елегантна красуня!🔥🔥🔥"

"Дуже красива, жіночна 🌺"

"Даші Хлистун-Михайлюк🌹"

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