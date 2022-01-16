Дружина українського артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка нещодавно влаштувала публічні розбірки з його колишньою дружиною, вирушила з ним на відпочинок.

Як пише Politeka.net, 27-річна Катерина Репяхова разом з Віктор Павликом проходять через непростий період сімейних розглядів. Катерина подала в суд на одну з колишніх дружин чоловіка через її поведінки і образ, тоді як чоловік цю ідею не підтримав і навіть серйозно посварився з молодою дружиною.

Після цього вона не раз писала про проблеми і виносила на публіку їх особисті проблеми, а після критики і з'ясувань відносин, зараз Репяхова вирішила зосередитися на новому відпочинку з чоловіком, з яким нещодавно помирилася.

"Дозволь собі дихати на повні груди, не заганяй себе в рамки. Сила у того, хто вірить у свою силу😉» - пише Катерина.

У мережі відповіли.

"Клас😍 😍; назустріч мрії 😍 класно дуже❤️; клас 🔥 відео дуже красиве і слова в точку😍; Боже яка краса!!!😍 ; Яка краса😍; як же ж красиво😍; як 😻 красиво!; Божественна краса!; Як же я люблю цю дорогу)); Круто🔥а фон як фотошоп .Краса природи😍"»

Раньше Репяхова показала, як підсіла на екстрим. Вона прекрасно управлялася з лижами і з'їжджала з гори.

"Незважаючи на те, що мороз сьогодні сильніше ніж вчора, сьогодні набагато комфортніше кататися. А все тому, що я вийшла кататися. Якщо йдеш в правильному напрямку, Всесвіт тобі сприяє. Фізкульт Привіт!», - відзначити Репяхова і покотилася вниз зі спуску.

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