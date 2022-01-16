Як пише Politeka.net, 27-річна Катерина Репяхова разом з Віктор Павликом проходять через непростий період сімейних розглядів. Катерина подала в суд на одну з колишніх дружин чоловіка через її поведінки і образ, тоді як чоловік цю ідею не підтримав і навіть серйозно посварився з молодою дружиною.
Після цього вона не раз писала про проблеми і виносила на публіку їх особисті проблеми, а після критики і з'ясувань відносин, зараз Репяхова вирішила зосередитися на новому відпочинку з чоловіком, з яким нещодавно помирилася.
"Дозволь собі дихати на повні груди, не заганяй себе в рамки. Сила у того, хто вірить у свою силу😉» - пише Катерина.
У мережі відповіли.
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Раньше Репяхова показала, як підсіла на екстрим. Вона прекрасно управлялася з лижами і з'їжджала з гори.
"Незважаючи на те, що мороз сьогодні сильніше ніж вчора, сьогодні набагато комфортніше кататися. А все тому, що я вийшла кататися. Якщо йдеш в правильному напрямку, Всесвіт тобі сприяє. Фізкульт Привіт!», - відзначити Репяхова і покотилася вниз зі спуску.
Нагадавши, Репяхова, яка судиться з екс-дружиною Віктора Павлика, заявила, що буде зі скандальною квартирою: "поганими залишаємося"
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