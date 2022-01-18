У мережі показали, як з роками змінився відомий український співак Микита Алєксєєв, який записав спільну пісню з Dzidzio, Пономарьовим та Артемом Пивоваровим.

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці телепрограми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували два фото 28-річного українського співака, півфіналіста четвертого сезону телевізійного шоу "Голос країни" Микити Алєксєєва, який виступає під псевдонімом Alekseev, та показали, як він змінився з роками.

"Співак ALEKSEEV в юності і зараз 🔥 Що скажете, 28-річний Микита Алєксєєв змінився? Діліться в коментарях ✨", - написали на сторінці.

У коментарях шанувальники написали свою думку.

"Фотографія під номером 1 красивіша", "Не пасує йому теперішня зачіска)", "Даремно вініри поставив. Раніше природнішим був", "На 2-му-зачіска наче парик якийсь, схожий на корейця з нею, на 1-му фото просто вааах😍😍😍😍🥰🥰🥰", "Красавчик,но на первом фото вообще персик❤️", "1🔥 як можна було себе так зіпсувати ... зуби і т.д", "Зараз він виглядає як і всі малолітки... Нічого особливого... Шкода, що нові тренди з гарних хлопців роблять опудало...", - написали в мережі.

Нагадаємо, що Alekseev разом із Олександром Пономарьовим, Dzidzio та Артемом Пивоваровим записали спільну пісню "Чому?".

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