Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на видання ET, у голлівудської актриси Анджеліни Джолі є так званий "позашлюбний" син. Як виявилося, зірка підтримує теплі стосунки з сином свого колишнього чоловіка актора Біллі Боба Торнтона.
"Щороку зірка кінематографа шле йому подарунки на Різдво і вітає зі святами", - йдеться в повідомленні видання.
Джолі перебувала в шлюбі в Торнтоном протягом трьох років - з 2000 по 2003 рік. На момент шлюбу у Біллі Боба вже було троє дітей від попередньої дружини: дочка Аманда і сини Гаррі і Вільям. З ними Анджеліна не просто була знайома, вони багато часу проводили разом. Особливо теплі стосунки у знаменитості склалися з Гаррі, і навіть після розлучення з Торнтоном, вони з хлопцем продовжують спілкуватися.
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Сам Гаррі, якому зараз 27 років, теж підтверджує, що спілкується з Джолі донині. "Я не розмовляю з нею телефоном кожен день, але час від часу ми спілкуємося", - розповів хлопець.
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