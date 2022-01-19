Як виявилося, у голлівудської зірки Анджеліни Джолі є пасинок, з яким вона продовжує спілкуватися навіть після розлучення з його батьком.

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на видання ET, у голлівудської актриси Анджеліни Джолі є так званий "позашлюбний" син. Як виявилося, зірка підтримує теплі стосунки з сином свого колишнього чоловіка актора Біллі Боба Торнтона.

"Щороку зірка кінематографа шле йому подарунки на Різдво і вітає зі святами", - йдеться в повідомленні видання.

Джолі перебувала в шлюбі в Торнтоном протягом трьох років - з 2000 по 2003 рік. На момент шлюбу у Біллі Боба вже було троє дітей від попередньої дружини: дочка Аманда і сини Гаррі і Вільям. З ними Анджеліна не просто була знайома, вони багато часу проводили разом. Особливо теплі стосунки у знаменитості склалися з Гаррі, і навіть після розлучення з Торнтоном, вони з хлопцем продовжують спілкуватися.

Сам Гаррі, якому зараз 27 років, теж підтверджує, що спілкується з Джолі донині. "Я не розмовляю з нею телефоном кожен день, але час від часу ми спілкуємося", - розповів хлопець.

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