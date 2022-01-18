Дружина переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина Іванна розповіла своїм шанувальникам про болі, які їй доводиться переживати через проблеми з грудьми.

Як передає Politeka.net, дружина Романа Сасанчина Іванна раніше поскаржилася, що у неї застій молока. Через це у дівчини сильно піднялася температура. Вона не змогла стримати емоцій і посварилася з чоловіком.

"Мій коханий чоловік ніяк не може додому приїхати, з ним посварилася, бачити не хочу", - заявила Іванна в сторіс.

Після цього вона докладніше розповіла про свій стан.

"Я передати вже не можу, як я себе почуваю. Температуру нічого не збиває, вчора я ходила до жінки, вона мене масажувала і зцідила. Після цього температура ще вище, а шишки в грудях ще більше. Не розумію, через що це. Завтра буду шукати ще якусь людину, щоб подивилася мене, тому що я не витримую температуру 39,3, мене трясе, ламає, в очах темніє", - поділилася своїми переживаннями Іванна.

Пізніше Іванна розповіла, що її, швидше за все, будуть забирати в лікарню.

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