Дружина популярного українського виконавця, автора хітів і продюсера Дмитра Монатіка Ірина показала, як вони з сім'єю проводять час в США.

Як передає Politeka.net, Дмитро Монатік дає концерти в США і паралельно проводить час з сім'єю. Цього разу вони відвідали відомий оглядовий майданчик в Нью-Йорку в Empire State Building.

"Побували на легендарному оглядовому майданчику. Захоплює дух, а ще й який потужний маркетинг, показують все від початку будови до сьогоднішніх днів. Ми обов'язково сюди ще не один раз повернемося, коли буде тепло, так як взимку звичайно холодно дуже, але який вид", - підписала фото Ірина.

У коментарях зірковій родині залишили масу теплих слів.

"Улюблені", "Щось Платошці дуже дух захопило!", "Ви потрапили якраз в найхолодніші дні", "Сходіть ще на Edge там вид ну просто вогонь", "Ви справжні мандрівники", "Вид супер", "Як же там красиво, Іра, там же найшикарніший вид", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ірина Монатік показала дітей і розповіла про особливу подію: «у пам'яті назавжди».

А ще Politeka писала, що Монатік з сім'єю відвідав відому кіностудію: "Вже в Голлівуді знімається".

Також Politeka повідомляла, що Монатік вперше вивів на сцену своїх дітей:"Зараз би в Нью Йоркщину".