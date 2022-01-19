52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес в шкіряному топіку не посоромилася показати свої форми у всій красі, а біла спідниця вдало доповнила її образ.

Голлівудська актриса і популярна співачка Дженніфер Лопес завжди в центрі уваги і показує досить сміливі образи. Причому 52-річна виконавиця не приховує, що горда своєю фігурою і багато над нею працює.

В цей раз Дженніфер вирішила вибирати яскравий образ для появи перед камерами. У білій спідниці з високою посадкою, шкіряною косухою і такому ж шкіряному ТОПі з вирізом спереду для тонких завязочек замість лямок.

"Куртка або не куртка!? ️ ️ "- коротко пише Лопес під кадрами.

У мережі відреагували: "всі способи хороші!! Цей погляд-все!; Без😍; Ви ідеальні❤️; Люблю їх усіх і люблю тебе; Куртка😍 😍; найкраща подруга без куртки 🥵 😍 💘 OMG; вау завжди❤️❤️; без куртки💨; вона як дівчина молода; і цій жінці за 50; без куртки😌 😌; сподіваюся, у тебе буде чудовий тиждень; ти виглядаєш чудово і красиво в обох ❤».

Лопес підкреслює, що всі її форми натуральні і обличчя вона не коле уколами краси, тому хейтерам немає сенсу розглядати її зблизька.

Нерідко під фото Лопес в Instagram можна побачити такі коментарі, тому себе без макіяжу вона фактично не показує, за винятком спеціальних роликів про свою косметику.

Нещодавно артистку помітили на прогулянці з дочкою, з якою вона вирушила по магазинах. Як можна помітити Емма помітно підросла, але бунтарський стиль в одязі нітрохи не змінила.

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