Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 39-річна українська співачка, учасниця другого та переможниця третього сезону шоу "Х-Фактор" Аіда Ніколайчук розповіла шанувальникам, що в мережі шириться неправдива інформація про її смерть.
"Обірвалося життя знаменитої співачки з чарівним голосом: подробиці трагедії" такий був заголовок новини. Також опублікували фото співачки та свічку пам'яті.
Новину про свою "смерть" Аіда Ніколайчук сприйняла з гумором.
"Не дочекаєтеся", - написала співачка та опублікувала фрагмент з фільму "Любов і голуби".
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Нагадаємо, що з часів "Х-Фактора" Аіда Ніколайчук сильно змінилася зовнішньо: вона стала шатенкою та відростила довге волосся.
Раніше Politeka повідомляла, що переможниця "Х-Фактор" Ніколайчук присоромила українців: "Бомбить ще від того...".
Нагадаємо, що переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук обмотала себе гірляндою і поділилася настроєм: "Ух, яка ялинка".
Також Politeka писала, що переможниця "Х-Фактор" з новою зовнішністю порадувала українців сюрпризом: "До вас під ялинку".