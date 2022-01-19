У мережі поширили неправдиву інформацію про неочікувану смерть переможниці третього сезону шоу "Х-Фактор", співачки Аіди Ніколайчук.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 39-річна українська співачка, учасниця другого та переможниця третього сезону шоу "Х-Фактор" Аіда Ніколайчук розповіла шанувальникам, що в мережі шириться неправдива інформація про її смерть.

"Обірвалося життя знаменитої співачки з чарівним голосом: подробиці трагедії" такий був заголовок новини. Також опублікували фото співачки та свічку пам'яті.

Новину про свою "смерть" Аіда Ніколайчук сприйняла з гумором.

"Не дочекаєтеся", - написала співачка та опублікувала фрагмент з фільму "Любов і голуби".

Нагадаємо, що з часів "Х-Фактора" Аіда Ніколайчук сильно змінилася зовнішньо: вона стала шатенкою та відростила довге волосся.

Раніше Politeka повідомляла, що переможниця "Х-Фактор" Ніколайчук присоромила українців: "Бомбить ще від того...".

Нагадаємо, що переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук обмотала себе гірляндою і поділилася настроєм: "Ух, яка ялинка".

Також Politeka писала, що переможниця "Х-Фактор" з новою зовнішністю порадувала українців сюрпризом: "До вас під ялинку".