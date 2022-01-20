Арсен Мірзоян перед новими виступами відправився разом з дружиною Тонею Матвієнко і донькою Ніною в Єгипет, передає Politeka.net.
Артист вирішив показати, як проводить час з сім'єю. Зокрема, на фото в Instagram співак купався з єдиною донькою в басейні з прозорою водою.
"Завіявся перед туром…
Але вже хочу борщу, сала і часнику :)", - написав Арсен Мірзоян.
Публікація швидко зібрала сотні лайків і багато коментарів.
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"Чекаємо в Києві❤️"," Ооооооо...третя фотка це для мене", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Арсен Мірзоян має двох синів від першого шлюбу, а 15 січня 2016 року Антоніна Матвієнко народила йому дочку Ніну. В одному з інтерв'ю артист зізнався, що хоче бути доньці вірним другом. За словами артиста, у вихованні він керується любов'ю.
"Я тільки слухаюся і підкоряюся. Зрештою, у принцеси повинен бути свій лицар. Ось він я. Купив коня, лати, спис і готовий битися з драконами", - розповів музикант.
Нагадаємо, чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян вирішив не приховувати емоцій на тлі чуток про розлучення з дружиною
Як повідомляла Politeka, Матвієнко на відпочинку з донькою і Мірзояном показала обличчя крупним планом і без мейка
Також Politeka писала, що Мірзоян, який пішов з сім'ї заради Тоні Матвієнко, звернувся до єдиної дочки