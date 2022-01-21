Популярна українська співачка Тіна Кароль емоційно виконала одну зі своїх ранніх пісень і розповіла шанувальникам, що відчула після цього.

Як пише Politeka.net, артистка поділилася у своєму Instagram новим постом. В ньому Кароль опублікувала нове відео з концерту, на якому виконала свою пісню «Ти відпусти». Цю композицію Кароль випустила на самому початку своєї кар'єри-в 2006 році. Тоді співачка була на зорі своєї популярності.

На відео Кароль дуже душевно виконує рядки пісні, в якій звертається до своєї подруги. Було видно, що співачка буквально проживає на сцені.

"Пісня одна з перших і таких щирих. Рада звучати так само переконливо і музично крізь роки. Спасибі світобудові за цей дар і можливість зцілювати ваші душі!", - підписала кадри Кароль.

Її шанувальники не змогли пройти повз.

"Обожнюємо«,» спасибі за те, що є можливість чути цю творчість і душу", "низький уклін. Це так цінно...", "В саме серце", "шикарна ви! Шикарна пісня!", "яка сильна пісня і таке шикарне виконання", "пісня, яка бере за душу кожен раз, при прослуховуванні", "Так трепетно і щиро співати вмієш тільки ти", - пишуть люди.

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