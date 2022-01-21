Як пише Politeka.net, артистка поділилася у своєму Instagram новим постом. В ньому Кароль опублікувала нове відео з концерту, на якому виконала свою пісню «Ти відпусти». Цю композицію Кароль випустила на самому початку своєї кар'єри-в 2006 році. Тоді співачка була на зорі своєї популярності.
На відео Кароль дуже душевно виконує рядки пісні, в якій звертається до своєї подруги. Було видно, що співачка буквально проживає на сцені.
"Пісня одна з перших і таких щирих. Рада звучати так само переконливо і музично крізь роки. Спасибі світобудові за цей дар і можливість зцілювати ваші душі!", - підписала кадри Кароль.
Її шанувальники не змогли пройти повз.
Галкін показав Пугачову, яка гуляє під вечірнім снігом: "Снігуронька Аллочка!"
"Кричав, що люди повинні бігти": вибух прогримів на жвавій вулиці, лікарні переповнені
Обірвалося життя актора з "Бійцівського клубу" і легенди рок-музики, все сталося на очах у рідних: "Цієї ночі..."
Дорофєєва після зйомок "Голосу країни" застала вдома несподівану картину: Дантес виявився не один
"Не вистачатиме її посмішки": обірвалося життя актриси і моделі, яка запам'яталася ролями в рекламі
"Обожнюємо«,» спасибі за те, що є можливість чути цю творчість і душу", "низький уклін. Це так цінно...", "В саме серце", "шикарна ви! Шикарна пісня!", "яка сильна пісня і таке шикарне виконання", "пісня, яка бере за душу кожен раз, при прослуховуванні", "Так трепетно і щиро співати вмієш тільки ти", - пишуть люди.
Нагадаємо, Тіна Кароль заінтригувала щасливим виглядом в обнімочку з 72-річним Поплавським.
Як повідомляла Politeka, Тіну Кароль порівняли з Лілією Ребрик, яка змінила зовнішність.
Також Politeka писала, що Кароль підняла низ сукні і показала, як треба привертати увагу.