Як пише Politeka.net, зірка поділилася кадрами у своєму Instagram. На початку цього року Огневич вирушила в незабутню подорож до Африки. Там артистка знайомилася з різноманітними місцевими культурами, природою, а також побувала на справжньому сафарі. Злата постійно ділилася з шанувальниками враженнями від своєї яскравої поїздки.

А відразу після повернення в Україну зірка вирішила опублікувати більш чуттєві і особисті фото. На знімках Огневич постала в чорній нижній білизні. Її образ доповнювали великі золоті сережки і яскравий макіяж з червоною помадою. На одному зі знімків Злата посилала в камеру повітряний поцілунок, а на іншому позувала перед дзеркалом.

"Повернутися. Добрих снів, всім ласкавим котикам", - підписала фото зірка.

Її шанувальники не змогли пройти повз.

"Я ваш фанат назавжди", "Наша красуня", "Фантастична жінка", "я б хотів стати Вашим котиком. Ви просто Богиня", "багатогранна і неймовірна«,» дуже красива йде так цей образ", - пишуть люди.

Нагадаємо, Злата Огневич одягла перуку і кардинально змінила образ.

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