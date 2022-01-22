Підприємець і головний герой шоу "Холостяк" записав відеозвернення і опублікував його в мережі.

Як пише Politeka.net, головний герой шоу «Холостяк» Михайло Заливако, який після завершення проекту будує стосунки зі своєю обраницею Ганною Богдан (Сторожук), розповів про неприємності, яка з ним сталася.

"Хочу поділитися з вами болем. Так скувало шию. Я не жартую. Ходжу, як Горбань. Ви не розумієте. Стріляє так ... Аня ходить сміється. Ну, у неї теж таке колись було. Ну, коротше, хлопці, хочеться писати в цей момент", - розповів він.

"Біль номер 2. Я не можу подивитися в праве дзеркало. Це якийсь прикол. Я як якась каліка сиджу. Вчора ці ноги, сьогодні шия. Коротше, якийсь дивний січень», - додав Михайло Заливако.

Відзначити, Анна Богдан і Михайло Заливако скоро відсвяткують річницю спільного життя. Пара зуміла зберегти відносини після завершення проекту "Холостяк". Кохані продовжують підігрівати інтерес до своєї пари, ділячись подробицями своїх буднів в соцмережі.

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