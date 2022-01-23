Надя Дорофєєва і Володимир Дантес вперше прилетіли на відпочинок в Тулум, а підбив їх на подорож в Мексиці Потап – він барвисто описував цю країну.

Як повідомляє Politeka.net, за порадою Потапа і Насті Каменських, зоряна пара Володимир Дантес і Надя Дорофєєва влаштували собі відпустку в Мексиці. Вони активно постять на своїх сторінках у соціальних мережах барвисті відео та фото з відпустки.

Надя Дорофєєва відповіла на численні прохання підписників і опублікувала влог з Тулума (щоб його подивитися доскрольте відео до кінця).

На кадрах співачка розповіла, що їй шалено сподобалася їжа і тепер вона розуміє, чому мексиканська кухня входить до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва також чимало часу провели на вечірніх тусовках, які в Тулумі чекають відпочиваючих на кожному кроці. Люди, не соромлячись, танцюють всю ніч безперервно.

Парочка приділила багато часу сенотам (печери, в якій протікають підземні води - прим.ред.). Там вони вдосталь поплавали і обмазалися цілющим брудом. Ще співачка показала їхні пригоди на екскурсіях в джунглях і пляжах Мексики та готель, в якому вони зупинилися.

Підписники розчулилися ніжностям подружжя і залишили їм розчулені коментарі. Крім того, вони дякували Надії Дорофєєвій за таке чудове відео: "Подивилася влог і таке відчуття, що сама в Тулумі побувала", "Як там багато красивих місць", "Ви такі класні", "Які милашки, не відірвати очей".

Нагадаємо, Дорофєєва в купальнику похвалилася фігурою, вразивши прийомну дочку Потапа.

Як Politeka писала, Дорофєєва у сміливому бікіні підрум'янилася на пляжі, розсердивши Дантеса.

Також Politeka розповідала, Дорофєєва після зйомок "Голосу країни" застала вдома несподівану картину.