Актори "Дизель Шоу" знялися в новому сезоні свого серіалу "Папаньки" в якому приміряли найнесподіваніші образи, захотівши здивувати шанувальників.

З 2018 року на екрани виходить серіал "Папаньки", який розповідає про пригоди чотирьох батьків, пише Politeka.net. Головні ролі виконали Єгор Крутоголов, Євген Гашенко, Євген Сморигін та Андрій Федінчик.

Новий сезон знімався влітку і вже 31 січня його покажуть глядачам. А поки в офіційній групі Instagram "Дизель Шоу" тільки інтригують кадрами.

Зокрема, Євген Гашенко здивував появою у рваній матросці. Образ вийшов дуже неохайним.

"На перший-четвертий розрахуйсь! Або кожному татусю по сезону Вибирайте, що Вам подобається більше, і обов'язково дивіться прем'єру продовження серіалу «Папаньки»💥 😉", - написали автори поста.

Публікація швидко зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍", "Ойййй як Васечка виросла 😍😍😍😍😍😍😍❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Софійка Угренінова виконала в серіалі дочку Микити, Василину. А того своєю чергою зіграв Євген Гашенко.

Примітно, що дівчинка була найменшою актрисою на знімальному майданчику.

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