Як відомо, Марічка Падалко - мама трьох дітей. Крім роботи і сім'ї вона примудряється встигати займатися спортом, і не просто займатися - вона регулярно бере участь в легкоатлетичних марафонах, пише Politeka.net.
У себе в Instagram ведуча програми новин ініціювала дискусію на тему стресу і почуття тривожності і показала свій метод, як зберігати спокій.
У цьому Марічці Падалко допомагає забіг на великі дистанції.
"Як долаєте відчуття тривоги? Не дивитеся новини? Це не мій варіант. Думаєте про хороше? Готуєте? Перебираєте речі? Їсте 🙄?
Мій сьогоднішній антистрес - красиві 7 кілометрів. Одразу заспокоїлася...",- поділилася з глядачами ведуча.
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