Ведуча ТСН на "1 + 1" Марічка Падалко показав свій спосіб, як впоратися зі стресом і заспокоїти нерви.

Як відомо, Марічка Падалко - мама трьох дітей. Крім роботи і сім'ї вона примудряється встигати займатися спортом, і не просто займатися - вона регулярно бере участь в легкоатлетичних марафонах, пише Politeka.net.

У себе в Instagram ведуча програми новин ініціювала дискусію на тему стресу і почуття тривожності і показала свій метод, як зберігати спокій.

У цьому Марічці Падалко допомагає забіг на великі дистанції.

"Як долаєте відчуття тривоги? Не дивитеся новини? Це не мій варіант. Думаєте про хороше? Готуєте? Перебираєте речі? Їсте 🙄?



Мій сьогоднішній антистрес - красиві 7 кілометрів. Одразу заспокоїлася...",- поділилася з глядачами ведуча.

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