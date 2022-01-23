Як відомо, Марічка Падалко - мама трьох дітей. Крім роботи і сім'ї вона примудряється встигати займатися спортом, і не просто займатися - вона регулярно бере участь в легкоатлетичних марафонах, пише Politeka.net.

У себе в Instagram ведуча програми новин ініціювала дискусію на тему стресу і почуття тривожності і показала свій метод, як зберігати спокій.

У цьому Марічці Падалко допомагає забіг на великі дистанції.

"Як долаєте відчуття тривоги? Не дивитеся новини? Це не мій варіант. Думаєте про хороше? Готуєте? Перебираєте речі? Їсте 🙄?

Мій сьогоднішній антистрес - красиві 7 кілометрів. Одразу заспокоїлася...",- поділилася з глядачами ведуча.

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