Олексій Потапенко( Потап), який одружений на Насті Каменських, здивував виглядом на новому фото перед стартом нового сезону "Голос країни".

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко (Потап) є успішним українським артистом і чоловіком Насті Каменських, з якою співав довгий час в дуеті "Потап і Настя". У новому сезоні Зірка буде тренером шоу" Голос країни " разом з Надею Дорофєєвою, Олею Поляковою та Святославом Вакарчуком.

На новому фото Потап був у толстовці і шапці, сидячи пристебнутим в машині. Як можна помітити, Олексій залишив бороду, яку почав відрощувати на відпочинку з Настею в Мексиці.

"Голос сьогодні. В 12-й раз", - написав Потап.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"А що сталося, чому чорна стрічка?", "Давно не бачилися) ти тепер вже будеш з бородою)", " вірю в вашу магію! У вас буде переможець, цього року! 100%", "Дід", "Мужик непогано тобі борода"," а коли це ти посивів??))".

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