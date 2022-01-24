Український співак Володимир Дантес, показав фото з дружиною Надею Дорофєєвою на дивані і викликав бурхливе обговорення в мережі.

Як пише Politeka.net, зовсім недавно в Instagram-акаунті українського виконавця Володимира Дантеса з'явилося нове фото, зроблене зі своєю дружиною співачкою Надей Дорофєєвої.

Подружжя сидить на дивані, ніби чужі.

Надя у ступорі, а Володимир сидить з опущеною головою, закинувши одну ногу на іншу.

Дантес оригінально вирішив підписати фотографію, чим викликав спекотне обговорення в мережі.

Ось що написав Дантес: "Приїхала перевіряти не тра * * * я секретарку в офісі.@nadyadorofeeva забула, що у мене немає секретарки.. але не знала, що тут симпотний охоронець".

У коментарі до нього прийшла сама співачка і написала наступне: "Так, охоронець нічо такий😍".

Інші користувачі Мережі кинулися коментувати побачене.

"Надь, спалилась»,

"Цікаво, яка реакція була б у Наді, якби застала Вову з симпотним охоронцем, на цій тахті»,

"Вова прикольно підписав фотографію»,

"Просто це банальний сюжет😂.(А охоронець вже напевно Надю компліментами обсипав?! Вова, а як же занепокоєння з цього приводу?!🤣🤣🤣»,

"Вова ти ось ще гуморист, але Надя у тебе одна», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Дорофєєва в купальнику похвалилася фігурою, вразивши прийомну дочку Потапа.

Як Politeka писала, Дорофєєва у сміливому бікіні підрум'янилася на пляжі, розсердивши Дантеса.

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