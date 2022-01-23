Як пише Politeka.net, Аліна Гросу - популярна українська співачка. Зірка була одружена з бізнесменом, але розлучилася буквально через рік після спільного життя. Зараз артистка перебуває у відносинах з актором з Росії Романом Полянським. Аліна також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Аліна Гросу була в боді з вирізом. Зірка сидячи вигнулася, вражаючи кожним вигином. А на ще одному фото вже була Настя Каменських, яка теж вирішила приміряти боді, але тільки без вирізу. Зірка стояла біля стіни, взявшись руками за боки.

"Кому краще в білому", - було написано в сторіс.

Цікаво, що в голосуванні перемогла Аліна Гросу, яка набрала 81% проти 19%.

А на наступному кадру Аліна вже позувала в магазині. Зірка зробила селфі, стоячи перед дзеркалом.

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