Як пише Politeka.net, Аліна Гросу - популярна українська співачка. Зірка була одружена з бізнесменом, але розлучилася буквально через рік після спільного життя. Зараз артистка перебуває у відносинах з актором з Росії Романом Полянським. Аліна також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Аліна Гросу була в боді з вирізом. Зірка сидячи вигнулася, вражаючи кожним вигином. А на ще одному фото вже була Настя Каменських, яка теж вирішила приміряти боді, але тільки без вирізу. Зірка стояла біля стіни, взявшись руками за боки.
"Кому краще в білому", - було написано в сторіс.
Цікаво, що в голосуванні перемогла Аліна Гросу, яка набрала 81% проти 19%.
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А на наступному кадру Аліна вже позувала в магазині. Зірка зробила селфі, стоячи перед дзеркалом.
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