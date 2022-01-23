Як передає Politeka.net, в Instagram Катерина Репяхова поділилася кількома яскравими знімками. Вона влаштувала оригінальну фотосесію з маленьким сином. Дівчина одяглася у все чорне, в результаті чого злилася з фоном в студії. Кадри вийшли дуже оригінальними, адже акцент в них був на хлопчику.

"Просто сильно люблю свого сина. І щаслива, що життя мені подарувало материнство. Хочеться зберегти в пам'яті кожен момент. І в цьому мені допомогла чудова команда", - підписала фото Репяхова.

У коментарях їй залишили масу теплих слів.

"Прекрасні фото", "Вам пасує материнство", "Який він у вас хороший", "Вау, як красиво", "Такий улибашка завжди", "Дуже красиво. А посмішка малюка просто супер", "Синуля дуже кльовий", «яка шикарна фотосесія», "такі милахи", - пишуть користувачі Мережі.

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