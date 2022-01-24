Відома співачка Настя Каменських показала спекотне відео з відпочинку, в якому постала в зухвалому образі і розлютила фанатів.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Настя Каменських, яка стала дружиною продюсера і виконавця Потапа, часто радує публіку жарким контентом на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала гаряче відео з відпочинку, на якому з'явилася в досить відвертому образі і виконала незвичайний танець.

Як видно, перед камерою Настя позує в крихітному плямистому купальнику, який ледь прикриває її апетитні принади. Свій образ красуня доповнила тонкою кофтиною, яку задерла догори. Волосся співачки зібране у високий недбалий пучок, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до відео Каменських написала: "Для мене найкраща відпустка це️️️. Тут багато любителів зимового відпочинку?". Користувачі тут же почали коментувати ролик зірки, правда не всім сподобалося, що вона часто позує у відвертих образах: "Настя, ти супер!", "Вона в одязі буває?", "Сильно втомилася!", "Настя, ви красуня", "Так негарно труси одягла", "Соковита", "Якось з купальниками ваша фігура не вміє дружити! Щось не те", "Стрінги навіщо підтягнула і груди висить дуже конкретно?", "Красива".

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