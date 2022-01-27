Як пише Politeka.nent, Катя Осадча - відома телеведуча, яка вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова у 2017 році. У пари двоє дітей-Іван і Данило. Останнього сина зірка народила зовсім недавно - в серпні минулого року, але Катя відразу повернулася до роботи. Не забуває Осадча і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових кадрах зірка танцювала, поки чоловік сидів на високому стільці. Юрко був у піджаку, а Котити одягла ефектну міні-сукню. Поки дружина танцювала, Горбань почав жестами жартувати над нею. Телеведучий показав на Катю, а після цього приставив палець до горла, натякаючи, що Осадча "напідпитку".
"Так і живемо", - написала Катя Осадча, додавши смайлик сміху у себе в Instagram.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс подібних функцій немає.
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Також Politeka повідомляла, що Осадча з Горбуновим влаштували синові екзотичні розваги в Таїланді