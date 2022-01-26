Як пише Politeka.net, головна героїня другого сезону» Холостячки " поділилася в Instagram важливим постом. Вона повідомила, що вранці 25 січня правоохоронці після її заяви затримали чоловіка, який погрожував їй та її родині протягом останніх трьох років.

"Злочинця затримано! Протягом доби оперативно-слідча група Печерського відділення поліції в м. Києві шукала людину, яка погрожує мені і моїй родині і знайшла її сьогодні вранці!!! Спасибі Вам за таку швидкість і серйозне ставлення до ситуації", - написала Огневич.

Вона повідомила, що зараз її переслідувач перебуває під вартою, однак, за словами співачки, це «тільки перший крок».

У той же час Злата нагадала про те, що різному насильству в Україні піддаються мільйони жінок, тому проблема все ще не вирішена. Співачка закликала українок не мовчати і в разі необхідності звертатися за допомогою.

"Спасибі всім, хто простягнув руку допомоги мені...завдяки всім небайдужим людям ситуація набула такого резонансу! Все Буде Добре! У мене тепер є на це надія", - додала артистка.

Нагадаємо, що днями Огневич показала кадри, на яких невідомий чоловік погрожує її «завалити». Співачка розповіла, що він переслідує її вже третій рік, проте поліція їй не допомагає. Після її чергової заяви і публікації відео з погрозами справа нарешті зрушила з мертвої точки.

Нагадаємо, екс-"Холостячку" і її сім'ю роками переслідує "Вадим Огневич".

Як повідомляла Politeka, Огневич згадала, як перед Новим роком її довів переслідувач.

Також Politeka писала, що чоловіка, який погрожував Златі Огневич, знайшли, з'явилися подробиці.