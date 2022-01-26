У мережі опублікували архівне фото зірки студії "Квартал 95" Олени Кравець, яка зіграла головну роль в новій комедії "Велика прогулянка", та показали, як зірка виглядала в молодості.

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці телепрограми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували два фото зірки студії "Квартал 95" 45-річної Олени Кравець. На першій світлині показали, як зірка виглядала в молодості, а на другій її тепер.

"Зірка комедії "Велика прогулянка" Олена Кравець в юності і зараз 😏", - написали на сторінці.

Шанувальники прокоментували фото, порівнявши Кравець з зіркою серіалу "Папік" Дар'єю Петрожицькою.

"Яка вона гарна завжди❤️", "Ну взагалі-то вона зараз, саме "зараз", зовсім інакше виглядає 🤷‍♀️,так що фото(2) - недоречно", "Зараз, краще. Молодець, розумничка", " На фото 2 схожа на Дар'ю Петрожицьку", " Гарна і тоді і тепер! 🤗", - написали шанувальники.

Зауважимо, що Олена Кравець зіграла головну роль в комедії "Велика прогулянка", прем'єра якої відбудеться 24 лютого 2022 року.

У фільмі знялися Сердючка з "мамою", а також інші зірки студії "Квартал 95" Юрій Ткач, Ірина Гатун, співак Позитив та інші зірки. За сюжетом, сім'ї Ткача та Кравець влаштували сварку за місце на відпочинку біля озера.

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