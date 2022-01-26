Як пише Politeka.net, Олександр Топольський є успішним бізнесменом українського походження, який займається нерухомістю в США. Підприємець вирішив знайти свою любов, відправившись на шоу "Холостяк", зйомки якого закінчилися кілька днів тому. Зірка опублікував нове фото в Instagram і поділився новими одкровеннями.

"У якийсь момент я сказав собі такі слова:" а що якщо я буду проживати своє життя, как-будто Я - ГЕРОЙ свого власного кіно і саме зараз це кіно почнеться. Почну жити, як-ніби за мною ходить знімальна група і знімає кожен мій крок, і тоді я буду замислюватися над своїми діями, аналізувати свою поведінку, розвиватися і рухатися вперед, тому що колись мої діти і онуки побачать це кіно і скажуть мій дідусь був baaaad motherfucker». Історії про успіх людини мене завжди радують, але ще більше мене захоплюють і надихають історії, коли людина була в повному г...е, а потім-неймовірний успіх! Одне я знаю точно-пройшовши шлях, де мене трясло вгору і вниз, я падав і піднімався, - гра безсумнівно варто свічок! Почніть знімати своє кіно прямо зараз! Це може бути хоррор сторі, де все погано, і навколо всі хочуть тебе обдурити, а може бути романтична комедія вирішувати тільки тобі! Я в тебе вірю!", - було написано в пості.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Якщо 24/7 ходити і все аналізувати, планувати і контролювати, можна розумом рушити", "я так щоранку прокидаюся і думаю-ось це я вчора був герой!", "Юху, всім світу".

Нагадаємо, новий "Холостяк" Топольський показав, на що готовий заради роботи, роздягнувшись у снігопад

Також Politeka повідомляла, що новий "Холостяк" Топольський з шикарним виглядом за спиною звернувся до українців

А ще Politeka писала, що новий "Холостяк" Топольський розчарував зовнішністю на новому фото



