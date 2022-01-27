Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 45-річний російський гуморист та пародист Максим Галкін, який вже 20 років (10 із яких в офіційному шлюбі) живе із легендарною 72-річною співачкою Аллою Пугачовою, часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео, а також розповідає про свої будні.

Цього разу Галкін записав відео зі свого розкішного особняка неподалік Москви в селі Грязь. Зауважимо, що Пугачова та Галкін живуть у справжньому замку загальною площею майже три тисячі квадратних метрів, який побудований у вікторіанському стилі.

Так, Галкін сидів біля вікна на скляній підлозі, через яку було видно нижній поверх будинку, де були красиві картини.

"Сидимо вдома з Аллою, відпочиваємо. Діти зараз в школі. Вчора були зйомки, а так ми вдома. Ну за вікном ось так. Просто всі мої колеги викладають якісь відпочинки, пляжі, океани, ну а ми якось нікуди і не вибралися, сидимо тут", - розповів Галкін.

"У Тебе там казково, Мальдівам це і не снилося))) 😍😊✌️", "Максим, я тебе обожнюю! Ти такий природний, нічого з себе не гнеш... як усякі суперзірки", "🙏🙏🙏 Дякуємо Максиму за доброго ранку та відверту розповідь! Любимо Вас та Аллу Борисівну, здоров'я Вам та щастя дорогі!", "Як сидите з дружиною вдома, то і показувати, будь ласка, це ж ні з якими модними фотокартками з Мальдів якраз і не зрівняється ❤", "Прекрасний вид із вашого вікна! Показуйте себе, Аллу та ваших чудових дітей! Дуже приємно на вас дивитися!", - написали шанувальники.

Раніше Politeka повідомляла, що на ранньому фото Пугачової помітили цікаву деталь, від якої вона позбулася: "Як же їй було красиво".

Нагадаємо, що помолоділа Пугачова в обіймах Галкіна викликала бурхливі суперечки: "Голлівуд відпочиває".

Також Politeka писала, що Галкін показав Пугачову, яка гуляє під вечірнім снігом: "Снігуронька Аллочка!".