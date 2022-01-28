Відома співачка з групи "KAZKA" Олександра Зарицька засвітилася в новому образі в кріслі тренера на шоу "Голос країни".

Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька з групи "KAZKA" поки брала участь в проєкті "Танці з зірками" змогла схуднути на 30 кілограмів. Їй допомогло правильне харчування і постійні тренування. Як відомо, співачка стала народним тренером на шоу "Голос країни", своє крісло вона розділяє з Андрієм Мацолою. На своїй сторінці в Instagram Зарицька опублікувала кадри, де показує себе на шоу.

Схудла Олександра Зарицька сидить за кріслом тренера в обтягуючому вбранні та з кардинально іншою зачіскою. Зазвичай, співачка ходить з хвилястим волоссям або кучерями. Але на цей раз у неї ідеально пряме волосся.

"Як вам мій образ для боїв? Залиш реакцію", - пише Зарицька.

Варто відзначити, що Олександра Зарицька пробувала себе на сліпих прослуховуваннях на одному з сезонів "Голосу країни", проте до ефірів не пройшла і зупинила свою участь у проєкті на відборі в"нокаутах". Нагадаємо, співачка була в команді Ані Лорак.

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