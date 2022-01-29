Як передає Politeka.net, Андрій Задворний став переможцем проєкту "Холостячка" зі Златою Огневич. У них зі співачкою були стосунки, однак, через недовгий час вони розлучилися. У себе в соцмережах Задворний часто висловлюється про відносини. На цей раз на своїй сторінці в Instagram переможець "Холостячки" вирішив розповісти, що для нього неприйнятно у відносинах з дівчатами та в сім'ї.

"У відносинах в сім'ї я не люблю скандали. Я не люблю ось цей шум. Не люблю, коли люди губи дмуть один на одного. Мені подобається, коли діалог, доросла здорова комунікація. Тому у мене дуже сильна алергія на дівчат, які виносять мозок. Був би я дівчиною, у мене була б на хлопців алергія. Я не люблю аж до відрази", - висловився Андрій Задворний.

Нагадаємо, що на пост-шоу "Холостячки" Задворний зізнався, що вони розлучилися зі Златою Огневич через місяць після проєкту, оскільки у нього пропали почуття до неї.

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