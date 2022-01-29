Як передає Politeka.net, Євген Кот прославився як переможець шоу "Танці з зірками" і суддя "Україна має талант". Після новорічних свят хореограф відправився зі своєю дружиною Наталією Татаринцевою відпочивати на Мальдіви. Хоч вони вже й повернулися до Києва, однак, досі згадують свій розкішний відпочинок. На своїй сторінці в Instagram Женя Кот опублікував відео, де з дружиною розчиняється в пристрасному поцілунку, а після падає в басейн (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Тілом ми з Наталією Татаринцевою повернулися додому, а думками поки на Мальдівах

Ставте 🌞 якщо ваші думки там, де і наші!", — зізнався Євген Кот.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Мутите?", "Оу, гарячі", "Краса", "Солодкі", "Захоплююся вами. Красива, талановита пара", "Ой милі наші Котики, в мріях ми теж на Мальдівах відпочиваємо, а в реальності до п'ятниці дожили, це вже щастя", "Навіщо таке виставляти на показ?", "Хлопці, ви звичайно Класні 😍 але вже господар Гугл про вас пише, що ви втратили сором на тому відпочинку 😅 🔥 заздрить напевно".

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