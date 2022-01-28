Як повідомляє Politeka.net, знаменита американська теледива, світська левиця і модель Кім Кардашьян, яка зібрала багатомільйонну аудиторію у своєму профілі в Instagram, поділилася зі своєю аудиторією спекотною фотосесією з відпустки.

На фотографіях Кімберлі зображена на красивому пляжі серед густої екзотичної зелені, вона вмостилася на шезлонгу, спокусливо вигинаючись. Перед камерою зірка з'явилася у відвертому яскраво-рожевому купальнику, який підкреслює апетитні форми і струнку фігуру. Волосся красуні зібрані в акуратний хвіст, а на її обличчі величезні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фотографій Кардашьян написала: "Досі спамлю фото з відпустки". Захоплені шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати знімки світської Діви, засинаючи її компліментами: "О, моя душа", "Вчора ти сказала, що я граю нечесно, так як ти назвеш це сьогодні, Кімберлі?", "Моя богиня", "Підсмажена з одного боку!", "Прекрасна", "яка ти красива", "Приголомшлива".

Нагадаємо, Кім Кардашьян в чорному купальнику облилася водою заради ефектного вигляду: "Безтурботна королева".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян висміяли за незручний образ з обтягуючим костюмом: "Зніміть, досить вже".

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