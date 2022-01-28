Як передає Politeka.net, Микита Добринін є головним героєм 9-го сезону проекту"Холостяк". Він разом зі своєю дружиною Дашею квітковою (вона є переможницею "Холостяка") вирушили на Сейшельські острови. Звідти Добринін поділився відео на якому його дружина на березі Індійського океану йде по пляжу (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"На моєму шляху до раю", - підписав відео Микита Добринін.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією "Холостяка": "На Шрі Ланку схожий і пляж і океан", "Треба знімати ближче", "Вид - вогонь. Щастя і любові вам довгої-довгої, довжиною в життя", "Краса", "Я їй по-доброму заздрю", "Вигляд просто шикарний", "Не лякає сезон дощів?", "Яка краса Микита як ніби ви тільки самі на безлюдному острові!!! Просто круть", "Неймовірно".

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