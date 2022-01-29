Як повідомляє Politeka.net, Тіна Кароль з настанням нового року приступила до зйомок з новими силами, причому виконавиця перед виходом нових робіт вирішила змінити стиль. Зараз Кароль встигла дати кілька концертів і розробляє нову програму зі своєю командою.

Не забуває Твань також займатися вдома, щоб підтримувати фігуру в оптимальній формі. Причому виконавиця перед днем народження розповіла, що почала займатися йогою давно, але зараз вже практикує також спеціальні вправи.

Твань хотіла простояти на дошках з цвяхами стільки хвилин, скільки їй років. Однак через недостатню практику артистка займається поступово і стоїть на спеціальних дошках по 15 хвилин з перервами. Також, як можна помітити в сторі, любить Тіна і вправи з гімнастичними елементами.

Також вперше за довгий час вирішила показати свої будні - як проходить її день, чим вона займається в поїздках, який буває до концертів і після. Причому виконавиця не стала коментувати несподіваний пост. Як правило, на її сторінці в Instagram лише постановочні кадри.

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