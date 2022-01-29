Як передає Politeka.net, Ані Лорак вже давно не розповідає про своє особисте життя і уникає теми про свого колишнього чоловіка. Мурат Налчаджіоглу розлучився з артисткою на її вимогу після публічної зради. Більш того, незважаючи на це пара зберегла дружні стосунки заради дитини і сам чоловік часто забирає дочку на відпочинок або приїжджає до неї і Кароліни.
Нещодавно Мурат оголосив про свій намір одружитися вдруге. Обраницею екс-чоловіка Лорак стала молода дівчина-стиліст, яка займається професійним макіяжем. Вона не коментує відносини з чоловіком, але часто показує його на фото.
Нещодавно пара відвідала світський захід, де добре провела час. Для появи на публіці Лілія вибрала досить сміливий образ.
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"Тільки дійшли руки виставити фото з вчорашньої зустрічі 💃 🏻 як вам мій образ ?😁 » - пише Лілія під кадрами.
У мережі відреагували:
«Оууу Лилек, ти sexi🔥🔥; Це дуууже красиво 😍; розкішна🔥😍; Шикарна🔥; Вогонь🔥Ох яка 🔥; Бомбезна; Незрівнянна красуня, але Ліля, все таки хочеться фото без ретуші, натуральне, ви така молода красива і струнка ретуш ще зарано».
Нещодавно Налчаджіоглу повернувся до Києва з відпочинку зі своєю молодою нареченою Лілією. Пара відпочивала в Занзібарі, тому рідко розповідала про себе.
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