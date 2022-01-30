Як повідомляє Politeka.net, дочка відомої актриси, зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк 26-річна Ганна у своїх Instagram-сторіс розповіла про те, що захворіла. Дівчина зробила тест на коронавірус і записувала Відео для шанувальників, поки чекає його результатів.

У ролику Ганна виглядає дуже хворий і слабкою. Вона розповіла, що у неї жахливо болить голова з самого ранку, також болить горло і запалені лімфовузли. Дівчина зізналася, що відчуває себе просто жахливо і звернулася до фоловерів з питанням про те, які симптоми у омікрона.

"Повний набір. Враховуючи ще й те, що мені сьогодні відлітати, не розумію взагалі, як це зробити. Ось зараз зробила тест, чекаю результат. Просто жахливо себе почуваю. Зараз, напевно, поїду до лікаря", - розповіла Ганна у сторіс.

Незабаром дівчина запостила ще одну сторіс, в якій повідомила, що тести на коронавірус виявилися негативними. За словами лікарів, у дівчини сильна застуда.

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