Відома танцівниця Ілона Гвоздьова і переможниця шоу "Танці з зірками" розповіла, як зберігає спортивну фігуру після пологів двох дітей.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є переможницею одного з сезонів шоу "Танці з зірками". На своїй сторінці в Instagram хореограф опублікувала нове відео. На кадрах Гвоздьова похвалилася своєю спортивною фігурою і розповіла, як зберігає таку форму після того, як народила двох дітей (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Два-три рази на тиждень я намагаюся відвідувати тренажерний зал і мінімум три-чотири рази проводжу танцювальні тренування

Такий ритм життя дозволяє тримати моє тіло в тонусі, враховуючи що моєму другому малюкові всього лише 1рік 3 міс", - розповіла Ілона Гвоздьова.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео Цвяховий: "Бджілка трудяга", "Шикарно виглядаєте і відмінно відновилися після малюка", "Клас!", "Краса, заворожує", "Ви трудяга", "Захоплення", "Ілона, ви така крута. Спасибі за вашу мотивацію", "Ви для всіх приклад", "Неймовірні вправи", "Ілона, підкажіть, будь ласка, скільки кг ви набрали за вагітність і чи є розтяжки?"

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