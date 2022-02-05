Молдавський співак Дан Балан, екс-суддя "Голосу країни", який зараз будує кар'єру в Україні, збентежив несподіваним фото.

На одній з фан-сторінок 42-річного Балана в Instagram опублікували цікавий знімок, на якому артист постав разом із дівчинкою-копією співачки Тіни Кароль, передає Politeka.net.

Як відомо, Дану й Тіні кілька років приписували роман, який, як стверджували їхні шанувальники, зародився на проекті "Голос країни". Незважаючи на те, що Балан розвіяв чутки, прокоментувавши, що між ними тільки дружба та симпатія, багато хто продовжує фантазувати, що вони все ж стануть коли-небудь парою.

І хоч Балана давно не бачили разом із Кароль, але фото з її маленькою копією, теж наробило галасу. Дівчинку на знімку звуть Тіною Синяговською. Їй сім років. Три роки тому мама малятка створила їй аккаунт в Instagram, де публікує фото доньки, повторюючи образи співачки.

Публіка активно коментує побачене:

"Це відображення душі Дана!!!!🔥 Світла і любові!!!! ❤️Всім позитиву🔥"

"А з великою Тіною коли нове фото"

"З маленькою Тіною легше домовитися, ніж зі старшою😂"

"Де ж проект з дітьми?("

"Дійсно, коли ми побачимо "Голос. Діти"

"Зайчата 🥰"

"Милашки !!!🔥❤️🔥"

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