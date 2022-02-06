Переможець талант-шоу "Співають всі", ведучим якого був Володимир Остапчук, 16-річний Муаяд Абдельрахім, який родом з Сирії, показав зйомки кліпу на свою пісню.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 16-річний переможець шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім, який разом з сім'єю переїхав до Одеси з Сирії, показав шанувальникам кадри зі зйомок кліпу на свою пісню.

Як бачимо, кліп знімали біля замерзлої водойми в екстремальних умовах: на вулиці було 4 градуси морозу, а Муаяду довелося співати без верхнього одягу.

"Сьогодні знімаємо кліп на пісню Instagram! Температура -4❄️😉", - написав Муаяд Абдельрахім.

Переможець "Співають всі" заспівав частину нової пісні "Instagram", вразивши шанувальників: "Дивись не захворій і вдалої зйомки тобі, щоб все пройшло добре 🙏🏻💞", "🔥пісня супер", "Як круто😍😍😍🔥", "Оригінально, вражає, але дуже сиро і холодно)) Бережи себе, удачі!".

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