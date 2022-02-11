Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець і чоловік співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес, який останнім часом активно зайнявся своєю сольною кар'єрою і дає концерти, поділився в Instagram кумедним кадром. Схоже, артист вирішив підколоти свою колегу по цеху Настю Каменських.

На знімку, який Володимир опублікував у своїх Instagram-сторіс, можна побачити стіну оголошень з афішами концертів. Найбільше постерів з рекламою концертів самого Дантеса і Каменських. Примітно, що виступ Вови заплановано на 13 лютого, тоді як Настя виступатиме на День святого Валентина, 14 лютого.

Володимир Дантес вирішив хльостко підколоти колегу по шоу-бізнесу Каменських, у підписі до сторіс він жартівливо написав: "ти Мене переслідуєш?". Поки відповіді від Насті не було.

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