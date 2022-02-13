Як пише Politeka.net, нове фото Іраклі Макацарії разом з його 19-річною дівчиною на ім'я Ліза викликало ажіотаж в мережі.
Як відомо, Грузинський шоумен Іраклі Макацарія був головним героєм шостого сезону шоу»Холостяк". Однак на проекті він так і не зміг знайти свою любов. По завершенню шоу він повернувся до себе на батьківщину, де продовжив будувати кар'єру.
А не так давно Макацарія показав свою нову обраницю-19-річну Лізу Чичуу.
У новому пості на своїй сторінці в Instagram Іраклі Макацарія позував з коханою, тримаючи в руці Червоне серце.
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Знімок активно коментують.
"Чекаємо Весілля Влітку!", "Які ж ви красиві і щасливі«," яка ви чудова пара 😍 так щиро рада за вас! Любові вам", "нехай ваші серця б'ються і унісон», «чекаємо весілля», «ви прекрасні", " Іраклі щастя тобі. Думаю ти знайшов свою другу половинку. Бажаю любові, щастя і тепла у відносинах», - писали в коментарях користувачі Мережі.
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