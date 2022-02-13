Відомий грузинський шоумен, ведучий і головний герой одного з сезонів українського "Холостяка" Іраклі Макацарія похвалився знімком зі своєю дівчиною.

Як пише Politeka.net, нове фото Іраклі Макацарії разом з його 19-річною дівчиною на ім'я Ліза викликало ажіотаж в мережі.

Як відомо, Грузинський шоумен Іраклі Макацарія був головним героєм шостого сезону шоу»Холостяк". Однак на проекті він так і не зміг знайти свою любов. По завершенню шоу він повернувся до себе на батьківщину, де продовжив будувати кар'єру.

А не так давно Макацарія показав свою нову обраницю-19-річну Лізу Чичуу.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Іраклі Макацарія позував з коханою, тримаючи в руці Червоне серце.

Знімок активно коментують.

"Чекаємо Весілля Влітку!", "Які ж ви красиві і щасливі«," яка ви чудова пара 😍 так щиро рада за вас! Любові вам", "нехай ваші серця б'ються і унісон», «чекаємо весілля», «ви прекрасні", " Іраклі щастя тобі. Думаю ти знайшов свою другу половинку. Бажаю любові, щастя і тепла у відносинах», - писали в коментарях користувачі Мережі.

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