Фіналіст другого сезону "Холостячки" зі Златою Огневич Максим Тарапата поділився з шанувальниками страшною новиною - майже повністю згоріла його рідна школа.

32-річний бізнесмен опублікував свіжі "сторіз" в Instagram, в яких розповів про трагедію, передає Politeka.net.

Так, Тарапата, виявляється навчався в Київській гімназії східних мов. У ніч на 14 лютого в навчальному корпусі гімназії сталася сильна пожежа, що знищила дах і останній поверх.

"День сьогодні почався зі страшних новин... Тому що сьогодні вночі була страшна пожежа в школі, яку я закінчував, - гімназію східних мов. Згорів повністю третій поверх, дах, пошкоджений другий поверх... Справа в тому, що ця школа унікальна. Правда, їй 86 років. Багато випускників школи - це посли, консули в різних країнах, це працівники дипломатичних місій в МЗС, вони представляють нашу країну...", - поділився Тарапата.

Зірка "Холостячки" звернувся до українців за допомогою:

"Зараз всі стривожені, намагаємося зрозуміти, чим можна допомогти... Організувати донати, щоб відновити. Не хотілося б, щоб на цьому унікальному місці, був побудований черговий хмарочос. Буде велика трагедія, якщо історія цієї чудової школи закінчиться ось так...".

Відзначимо, Максим Тарапата хоч і не здобув перемогу в "Холостячці-2", але все ж йому вдалося здружитися з Огневич, після того, як її кинув переможець Макс Задворний.

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