Надія Мейхер займається творчістю досить давно і за роки своїх виступів артистка зарекомендувала себе не тільки як талановита співачка, передає Politeka.net. Зараз Мейхер вирішила зайнятися дизайном одягу і відкрила свій магазин, тому все більше приділяє цьому увагу.

"Коли я створювала інтер'єр у своїй творчій майстерні, то багато уваги приділяла декору. Мене можна застати в процесі коли я висушені подаровані колись троянди, приклеюю на знайдені в лісі добірні гілки і кореневища.

Або в будівельному магазині купує аерозольні фарби, ланцюги, і інших строй матеріали. Надалі народжуються химерні форми і образи, які спільно створюємо з фотографом @yuliya_lysenko 🖤» - поділилася думками Мейхер під атмосферними фото в похмурих тонах.

"Які незвичайні у неї фотографії 😍 Надія ви як завжди прекрасні . Гарний образ; як завжди дуже гаряче і стильно 🔥; красуня ! Неймовірні фото! Краса врятує світ!!!Браво чудовий образ!!!; Хитра яка ААА)))❤️ коли моєю будеш..!?; Ви дуже крута і красива. Обожнюю всі фільми, де ви знімалися; дуже ефектно виглядає. Такий незвичайний образ) дуже подобається як ви виглядаєте; Королева краси Надія Мейхер", - пишуть в мережі.

Також артистка багато разів дивувала шанувальників незвичайними образами. Наприклад, в новому відео Надія Мейхер позувала в сукні, яка підкреслила її фігуру. Вона ефектно рухалася під музику, крутячи в руці червоне пір'їнка. Примітно, що на голові співачки був незвичайний аксесуар - обруч у вигляді рогів.

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