Як повідомляє Politeka.net, популярний український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко), який став зірковим тренером шоу "Голос країни", прямо в ефірі програми обмовився про можливе повернення дуету з Настей Каменських.
Під час сліпих прослуховувань учасниця Юлія Штоля розгорнула до себе крісла всіх тренерів, одним з перших був Потап, до якого, власне, вона і мріяла потрапити. Більш того, разом з Олексій Юлія виконала хіт Потапа і Насті Каменських "У нас на районі". Після цього репер обмовився про можливе повернення на сцену їх з дружиною дуету.
"У своєму жанрі ми все зробили і всі виграли. Ми з Настей, щоб розвиватися музично, вирішили, що не закриємо проект, але повернемося, коли у нас вже буде ця енергія, бажання повернутися", - заявив Потап.
На це колега по тренерству Оля Полякова єхидно пожартувала: "Це років в 60?". "Я думаю, в 63, але я буду виглядати на 57", - також весело відповів Потап.
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